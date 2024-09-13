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Внешний госдолг Украины достиг нового рекорда в августе

Госдолг Украины вырос до 155 миллиардов долларов
1:55
Экономика

В августе Украина впервые с начала 2015 года выплатила по внешнему государственному долгу более одного миллиарда долларов, сообщает Рамблер.

Госдолг Украины вырос до 155 миллиардов долларов
Фото: flickr.com by David Goehring, CC BY 2.0

В этом месяце сумма выплат составила 1,1 миллиарда долларов, что является рекордом. Ранее наибольшие выплаты наблюдались в апреле 2024 года (970,6 миллиона долларов), сентябре 2023 года (958,5 миллиона долларов) и марте 2022 года (919 миллионов долларов).

Из общей суммы выплат 392,4 миллиона долларов было направлено на погашение задолженности перед Международным валютным фондом (МВФ), 266 миллионов долларов — перед Всемирным банком, а 458,1 миллиона долларов — другим внешним кредиторам, включая 130 миллионов долларов держателям евробондов, привязанных к ВВП.

За первые восемь месяцев 2024 года Украина потратила на погашение внешних долгов 4,6 миллиарда долларов, что значительно превышает 2,8 миллиарда за тот же период прошлого года.

Госдолг Украины в июле вырос на два процента и составил 155,4 миллиарда долларов, из которых 73% — внешняя задолженность, почти 113 миллиардов долларов. Основные держатели украинских обязательств — ЕС (40 миллиардов долларов), МВФ (16,5 миллиарда долларов), Международный банк реконструкции и развития (14,7 миллиарда долларов) и Канада (5 миллиардов долларов).

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США. Это крупнейшая финансовая организация мира.

Междунаро́дный банк реконстру́кции и разви́тия (сокр. МБРР, англ. International Bank for Reconstruction and Development) — основное кредитное учреждение Всемирного банка.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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