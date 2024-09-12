Какой должна быть зарплата у россиян, чтобы не зависеть от кредитов

Сколько нужно зарабатывать россиянину, чтобы жить без кредитов

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию финансовой платформы Webbankir, каждый пятый россиянин (21,9%) считает, что минимальный доход, необходимый для независимости от кредитов, составляет 100 тысяч рублей в месяц, сообщает Лента.

Фото: freepik.com by user18526052, PDM

Около 19,4% опрошенных полагают, что нужно зарабатывать более 250 тысяч рублей. При этом 12% респондентов называют суммы в 150 и 200 тысяч рублей, а 9% уверены, что хватит 50 тысяч рублей.

Исследование показало, что 65,2% считают невозможным полностью отказаться от кредитов, даже при высоких доходах. Большинство оценивают свои доходы как средние или ниже среднего.

Уточнения

Иссле́дование — поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов.





Респонде́нт — лицо, принимающее участие в социологическом или другом опросе, анкетировании.



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