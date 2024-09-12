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Цены на красную икру в России продолжают расти второй месяц подряд

Росстат зафиксировал подорожание красной икры
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Экономика

По данным Росстата, в августе красная икра в России подорожала на 2,3%, что стало самым значительным ростом цен за месяц с ноября 2022 года, сообщает РЗН.инфо.

Росстат зафиксировал подорожание красной икры
Фото: commons.wikimedia.org by 海鮮ドン, CC BY-SA 4.0

Цены увеличиваются второй месяц подряд: в июле они выросли на 0,3%.

До этого в течение трёх месяцев икра дешевела. Прирост цен в августе стал максимальным для этого месяца с 2007 года.

В то же время в годовом выражении, по последним данным Росстата, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, по данным статистического ведомства, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%. Средняя цена на нее в середине лета составила почти 5,9 тысячи рублей.

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
 

Килогра́мм (русское обозначение: кг; международное: kg) — единица массы, одна из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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