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Инвестиции в Якутию превысили триллион рублей

Якутия заключила новые соглашения на 160 миллиардов рублей
1:00
Экономика

По словам главы Якутии Айсена Николаева, с 2015 года объем инвестиций по соглашениям, заключенным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), превысил триллион рублей, сообщает РИА Новости.

Якутия заключила новые соглашения на 160 миллиардов рублей
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

В 2024 году было подписано 25 соглашений на сумму более 160 миллиардов рублей. Николаев отметил, что проекты, заключенные на прошлых форумах, успешно реализуются, несмотря на некоторые задержки.

"В этом году на ВЭФ мы подписали 25 соглашений на общую сумму свыше 160 миллиардов рублей. В целом общий объем инвестиций по соглашениям, заключенным Якутией на Восточном экономическом форуме с 2015 года, уже превысил триллион рублей", — сказал Николаев.

ВЭФ прошел с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. 

Ка́мпус — университетский (институтский, студенческий) городок.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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