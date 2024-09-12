Цены на нефть упали до рекордного минимума за три года

Эксперты предсказывают дальнейшее падение стоимости нефти

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на нефть резко упали, достигнув минимального уровня за три года — ниже 71 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Фото: wikimapia by Artur1917, CC BY-SA 3.0

Это вызвано экономическими проблемами в Китае, снижением рисков на Ближнем Востоке и слабым спросом. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение до 60 долларов, несмотря на усилия ОПЕК+ по сокращению добычи.

Долгосрочные прогнозы указывают, что низкие цены могут временно ослабить российскую экономику и рубль. Но постепенная диверсификация экспорта, в том числе за счет крупных СПГ-проектов, позволяет выдерживать серьёзные "конъюнктурные встряски". Импортозамещение и активная переориентация на восток постепенно повышает устойчивость экономики.

Уточнения

Прогно́з — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.





Диверсифика́ция — проникновение специализированных (промышленных, транспортных, строительных) фирм в другие отрасли производства, изменение и расширение ассортимента выпускаемой продукции и видов предоставляемых услуг, переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. Такую диверсификацию называют диверсификацией производства.





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