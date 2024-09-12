Учёные разработали стимулятор для повышения урожайности на 50%

Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали экологичный стимулятор роста растений, который повышает урожайность на 50% и более, сообщает РИА Новости.
Средство подходит для различных сельскохозяйственных культур, ускоряет прорастание семян и укрепляет корневую систему. Препарат эффективен как в теплицах, так и в открытом грунте.
Испытания показали значительное улучшение урожайности яровой пшеницы, включая увеличение числа и массы зёрен. Разработка, основанная на отечественном сырье, имеет низкую себестоимость и конкурентоспособна на мировом рынке.
Выводить продукт на рынок будет технологический стартап при поддержке Центра трансфера технологий ЯГТУ и Фонда Сколково.
Старта́п — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.
Себестоимость (англ cost price) — стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции.
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Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.