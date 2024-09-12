Учёные разработали стимулятор для повышения урожайности на 50%

Учёные увеличили урожайность пшеницы на 50% с новым препаратом

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали экологичный стимулятор роста растений, который повышает урожайность на 50% и более, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info

Средство подходит для различных сельскохозяйственных культур, ускоряет прорастание семян и укрепляет корневую систему. Препарат эффективен как в теплицах, так и в открытом грунте.

Испытания показали значительное улучшение урожайности яровой пшеницы, включая увеличение числа и массы зёрен. Разработка, основанная на отечественном сырье, имеет низкую себестоимость и конкурентоспособна на мировом рынке.

Выводить продукт на рынок будет технологический стартап при поддержке Центра трансфера технологий ЯГТУ и Фонда Сколково.

Уточнения

Старта́п — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.



Себестоимость (англ cost price) — стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции.





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