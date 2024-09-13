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Япония отпугнула иностранных инвесторов: продажи акций достигли $5,78 млрд

Крупнейший сброс японских акций за год: что происходит на рынке?
1:35
Экономика

На прошлой неделе иностранные инвесторы продали японские акции на сумму ¥824 млрд ($5,78 млрд), что стало их самым крупным недельным сбросом за последний год, согласно данным Японской фондовой биржи.

Крупнейший сброс японских акций за год: что происходит на рынке?
Фото: flickr.com by The Central Intelligence Agency, PDM

Это уже третья неделя подряд, когда иностранцы совершают чистую продажу японских активов. Продажи усилились на фоне падения индекса Nikkei на 5,8%, вызванного новыми опасениями по поводу состояния мировой экономики после слабых данных из США. В последние восемь недель иностранцы продавали больше японских акций, чем покупали, что было связано с укреплением иены и опасениями за доходы местных компаний, сообщает Bloomberg.

Несмотря на отток иностранного капитала, японские индивидуальные инвесторы воспользовались падением рынка для покупок, увеличив чистую покупку акций до ¥467 млрд, что стало наибольшим результатом за последние пять недель. Кроме того, японские корпорации активно скупали свои акции, увеличив покупки до ¥354 млрд, что стало третьим по величине показателем с 2016 года.

Эксперты считают, что рынок, возможно, достиг своего дна. По словам главного аналитика рынка акций компании Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Сэйити Сузуки, несмотря на недавнее падение, рынок постепенно начинает восстанавливаться.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.

А́кция — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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