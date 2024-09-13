Европейский автопром теряет лидерские позиции из-за Китая

Автопроизводители Европы терпят убытки из-за снижения спроса

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские автопроизводители сталкиваются с ухудшающейся экономической ситуацией, которая оказалась хуже прогнозов, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Tony Webster, CC BY 2.0

Индекс Stoxx 600 Autos & Parts за последние месяцы упал на 24%, достигнув минимальных значений за 10 месяцев. Ведущие компании, такие как Volkswagen, сталкиваются с рекордно низкими уровнями оценки, а эксперты прогнозируют, что улучшений в ближайшее время не предвидится.

Основные причины — падение спроса на автомобили, особенно на крупнейшем рынке в Китае, где на фоне высокой конкуренции со стороны производителей электромобилей, а также торговых трений между ЕС и Китаем, производители автомобилей теряют позиции. Вдобавок, более жесткие экологические нормы ЕС, вступающие в силу в 2025 году, могут привести к миллиардным штрафам.

Важным фактором является также избыточная производственная мощность, которая оказывает давление на маржу компаний. Аналитики отмечают, что это может продлиться несколько месяцев или даже лет, прежде чем рынок стабилизируется.

Эксперты не ожидают существенного роста цен до тех пор, пока прогнозы по доходам не улучшатся, и для многих компаний перспективы остаются весьма неопределенными.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.



Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).



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