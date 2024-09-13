Нигерийская валюта взлетела после удачной продажи долларовых облигаций

Финансовая стратегия Нигерии: спрос на облигации превзошёл все ожидания

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нигерийская наира показала наибольший рост за последние два месяца после того, как страна объявила о высоком спросе на дебютный выпуск внутренних долларовых облигаций, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by USAID in Africa, PDM

В среду наира укрепилась на 4,8% по отношению к доллару, что стало самым крупным скачком с 22 июля. Валюта закрылась на отметке 1 558 наир за доллар, достигнув самого высокого уровня с 21 августа.

Правительство Нигерии ранее заявило, что привлекло 900 миллионов долларов в ходе первого внутреннего размещения облигаций, деноминированных в долларах, что почти вдвое превысило запланированную сумму. Министр финансов Нигерии Уол Эдун отметил, что это событие знаменует собой новую главу в финансовой стратегии страны, направленную на укрепление экономической устойчивости и содействие долгосрочному росту.

Пятилетние облигации с купонной ставкой 9,75% были переподписаны на 180%, что стало важным показателем доверия к финансовой политике Нигерии. Продажа облигаций была организована Лагосской корпорацией Africa Finance Corp. В условиях падения наиры, которая с июня 2023 года потеряла около 70% своей стоимости, центральный банк объявил, что увеличит ликвидность доллара на местном уровне, продавая до 20 000 долларов каждому из почти 5 700 операторов обмена валюты в стране.

Уточнения

Ниге́рия — государство в Западной Африке. Площадь территории Нигерии составляет 923 768 км2: по этому показателю страна занимает 14-е место в Африке и 31-е — в мире.



Облига́ция — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).



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