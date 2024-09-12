"Они будут дискриминированы": эксперт объяснил, уберут ли наличные деньги из оборота к 2030 году

Профессор Гордиенко: исчезновение наличных денег к 2030 году вряд ли возможно

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отказ от наличных денег к 2030 году нарушит права части россиян, поэтому невозможен, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

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Ранее в Гознаке заявили, что к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости наличных, так как расчёты с помощью физических денег в России составляют всего 10%. Из-за этого наличность обходится банкам дороже, добавили в организации.

Гордиенко отметил, что в настоящее время операции с помощью бумажных денег составляют 16%, или 16,8 трлн руб. Наличные для банковского сектора действительно дороже, чем безналичные расчёты, подтвердил эксперт, однако Банк России не намерен отказываться от какой-либо формы рубля – наличной, безналичной или цифровой.

По словам профессора, результатом усилий по удешевлению бумажных денег может стать размывание роли самого Гознака и коммерческих банков, так как цифровыми рублями управляет сам ЦБ без посредников.

Наконец, если изъять из оборота наличные, пострадают россияне, которые привыкли пользоваться бумажными деньгами или по тем или иным причинам не хотят переходить на цифровые рубли.

"Они будут просто дискриминированы, а их права и свободы по действующей Конституции — нарушены. А это недопустимо и даже крайне вредно для нашего государства", — подытожил Гордиенко.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль). В прошлом рубль — денежная единица русских республик и княжеств периода раздробленности, Великого княжества Литовского, Русского царства, Российской империи (1847—1922), многочисленных образований периода Гражданской войны в России, РСФСР (1917—1923), Советского Союза (1923—1991), Латвии (1992—1993), Украины (1991—1992), Таджикистана (1995—2000) и многих других государств.



Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги. Являются основой денежной системы и играют важнейшую роль в экономике. Наличные деньги (бумажные деньги и монеты) — один из видов современных денег. Другой вид денег представлен безналичными денежными средствами, то есть такими, которые существуют в виде записей на банковских счетах.



Акционерное общество «Гозна́к» (прежние названия — Экспедиция заготовления государственных бумаг; Главное управление производством государственных знаков, монет и орденов; Объединение государственных предприятий и организаций по производству государственных знаков Министерства финансов Российской Федерации, Федеральное государственное унитарное предприятие «Гознак») — российское предприятие, занимающееся исследованиями, разработкой и производством в области государственных знаков.



Цифровой рубль — цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ, CBDC), разрабатываемая Банком России (ЦБ РФ), третья форма российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег. Все формы рубля равноценны друг другу.

