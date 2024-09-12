Россиянам объяснили, что делать в случае блокировки денежного перевода со стороны банка

Эксперт Бочкина: при блокировке перевода нужно в первую очередь связаться с банком

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В случае блокировки денежного перевода со стороны банка необходимо дождаться звонка от представителя кредитной организации или связаться с бинком самостоятельно, рассказала эксперт эксперт-аналитик Банки. ру Эряния Бочкина.

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Напомним, что в связи с участившимися случаями кибермошенничества с 25 июля банки должны отслеживать все денежные переводы своих клиентов и блокировать их в случае, если операция покажется подозрительной, то есть может совершаться без осознанного согласия отправителя. На наличие признаков мошенничества банки проверяют даже переводы, которые клиент делает самому себе.

"В случае приостановки перевода банк должен незамедлительно информировать об этом клиента и дать ему возможность подтвердить платёжное поручение, однако некоторые банки пренебрегают этим правилом в случае приостановки переводов Me2Me (самому себе — прим. ред.)", — рассказала Бочкина.

В случае блокировки перевода клиенту необходимо дождаться, когда представители банка свяжутся с ним или попробовать дозвониться до банка самостоятельно, посоветовала аналитик.

Бочкина предупредила, что банки могут приостановить переводы, если они совершаются слишком часто либо суммы нетипично крупные. Если нужно перевести большую сумму, то, во избежание блокировки, лучше сделать это в отделении банка, рекомендовала эксперт.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.



Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.



Блокировка — изменение режима работы (вплоть до остановки) машины, прибора или устройства, вызванное внезапным нарушением нормальных условий их эксплуатации.

