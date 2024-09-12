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Турция обеспечила фанатов Трампа кепками "Make America Great Again"

Турецкая компания изготовила 100 тысяч кепок для штаба Трампа
1:06
Экономика

Турецкие производители поставили предвыборному штабу Дональда Трампа 100 тысяч красных кепок с надписью "Make America Great Again" (MAGA), которые стали одной из ключевых частей его предвыборной кампании.

Турецкая компания изготовила 100 тысяч кепок для штаба Трампа
Фото: flickr.com by James McNellis, CC BY 2.0

Эти кепки, произведенные компанией Zirve Şapka из Адыямана, изготовлены всего за неделю и отправлены в США в течение месяца.

В Турции на производстве рекламной и промо-продукции занято около 500 тысяч человек, и глава Ассоциации производителей рекламной продукции Promotürk Мехмет Юджетюрк подчеркнул, что этот сектор динамично развивается и востребован не только в Турции, но и за рубежом. В связи с приближающимися выборами в США спрос на продукцию промосектора из Турции значительно вырос. Американские компании активно заказывают сувенирную и рекламную продукцию, такую как флаги, кружки, ручки и брелоки, сообщает ТАСС.

Экспортный потенциал этого сектора, по словам Юджетюрка, может достичь 10 миллиардов долларов.

Уточнения

Ке́пи ке́пка (фр. képi, из швейц.-нем. Käppi от лат. cappa — головной убор) — форменный головной убор с широким и плоским козырьком, твёрдым околышем, мягкой тульей и небольшим круглым или овальным донышком, часто с подбородочным ремешком.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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