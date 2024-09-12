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Почему в разных регионах России тарифы на ЖКУ растут по-разному: причины

Почему тарифы на ЖКУ так сильно различаются в разных регионах России
0:47
Экономика

В РФ наблюдается значительная разница в тарифах на ЖКУ после недавних повышений. В некоторых регионах квитанции выросли на 15-20%, в то время как в других повышение было меньше.

Почему тарифы на ЖКУ так сильно различаются в разных регионах России
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Это связано с экономическим состоянием, уровнем доходов и местными бюджетами, объяснил Роман Лябихов из Госдумы, пишут "Известия".

Отметим, максимальное увеличение ожидается в Забайкальском крае (15%), а минимальное в Хакасии (4%).

Факторы, влияющие на тарифы, включают состояние инфраструктуры, доступность ресурсов и транспортные расходы. Наибольшие платежи наблюдаются в Крайнем Севере и Арктике из-за климатических условий и особенностей инфраструктуры.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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