Ценовой контроль: ФАС проверит обоснованность оптовых цен на хлеб

ФАС проверит обоснованность цен на хлеб и масло

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла с целью анализа оптово-отпускных цен.

Фото: commons.wikimedia.org by Yleventa2, CC BY-SA 4.0

Как сообщила пресс-служба ведомства, компании должны будут предоставить информацию о каждом запланированном повышении цен до конца 2024 года. В случае выявления необоснованного роста цен, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал Минсельхоз России активнее разрабатывать меры для стабилизации цен на продовольственные товары.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики.



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