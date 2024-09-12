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Ценовой контроль: ФАС проверит обоснованность оптовых цен на хлеб

ФАС проверит обоснованность цен на хлеб и масло
0:39
Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла с целью анализа оптово-отпускных цен.

ФАС проверит обоснованность цен на хлеб и масло
Фото: commons.wikimedia.org by Yleventa2, CC BY-SA 4.0

Как сообщила пресс-служба ведомства, компании должны будут предоставить информацию о каждом запланированном повышении цен до конца 2024 года. В случае выявления необоснованного роста цен, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал Минсельхоз России активнее разрабатывать меры для стабилизации цен на продовольственные товары.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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