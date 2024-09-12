Экономический кризис нового уровня: эксперт предрёк стагфляцию в России

Экономист предостерёг о возможной угрозе стагфляции в России

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин предупредил, что российская экономика может столкнуться с явлением, которое будет серьёзнее девальвации — стагфляцией.

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По информации ИА DEITA.RU, Делягин пояснил, что стагфляция — это экономическая ситуация, при которой инфляция продолжает расти или остаётся на высоком уровне, в то время как экономический рост отсутствует, несмотря на усилия правительства по стимулированию экономики.

Эксперт подчеркнул, что первые сигналы, указывающие на приближение к такому развитию событий, уже проявились. По словам Делягина, российские официальные власти подтвердили факт замедления экономического роста. Другими словами, экономика страны больше не демонстрирует прежних темпов развития.

Уточнения

Стагфля́ция (словослияние стагна́ция + инфля́ция) — ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы) сочетаются с ростом цен — инфляцией.



Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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