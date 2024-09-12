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Рекордная находка: в Калининградской области нашли огромные янтарные самородки

В России найдены четыре крупных янтарных самородка
0:44
Экономика

В Калининградской области России специалисты АО "Янтарный комбинат" обнаружили четыре крупных янтарных самородка.

В России найдены четыре крупных янтарных самородка
Фото: commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia, CC BY-SA 4.0

По информации пресс-службы компании, это рекордное количество минералоида, найденное за последние две недели. Все камни были извлечены из Приморского карьера, и каждый из них весил более килограмма.

Самородки, возраст которых исчисляется десятками миллионов лет, получили имена: "Офицерский", "Горняк", "Первоклассник" и "Сувенир Балтики". После обработки их вес составил 1186, 1110, 1022 и 2124 грамма соответственно.

Уточнения

Янта́рь (сукцинит; ископаемая смола) — минералоид, окаменевшая ископаемая древесная смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев позднего мела и палеогена.

Калинингра́дская о́бласть (до 4 июля 1946 — Кёнигсбергская область) — субъект Российской Федерации, самый западный регион страны.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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