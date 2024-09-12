Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу

Министерство транспорта и связи Финляндии объявило о временной приостановке взаимодействия с Россией в рамках консультативного совета по Сайменскому каналу.
На официальном сайте ведомства было сказано, что дальнейшая работа совета будет зависеть от изменений в международной обстановке и возможного возобновления судоходства на канале.
Сайменский канал, протяжённость которого составляет 57,3 километра, был открыт в 1856 году. Часть канала длиной 23,3 километра находится на территории Финляндии, а оставшаяся его часть арендована у России до 2060 года. Обслуживание канала и прилегающей автодороги финансируется Финляндией.
Са́йменский кана́л (фин. Saimaan kanava) — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России.
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