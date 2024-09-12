Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу

Финляндия приостановила работу по Сайменскому каналу

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство транспорта и связи Финляндии объявило о временной приостановке взаимодействия с Россией в рамках консультативного совета по Сайменскому каналу.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

На официальном сайте ведомства было сказано, что дальнейшая работа совета будет зависеть от изменений в международной обстановке и возможного возобновления судоходства на канале.

Сайменский канал, протяжённость которого составляет 57,3 километра, был открыт в 1856 году. Часть канала длиной 23,3 километра находится на территории Финляндии, а оставшаяся его часть арендована у России до 2060 года. Обслуживание канала и прилегающей автодороги финансируется Финляндией.

Уточнения

Са́йменский кана́л (фин. Saimaan kanava) — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.