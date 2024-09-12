Названа страна с самой высокой инфляцией

Инфляция в Аргентине превысила 90%

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе 2024 года уровень инфляции в Аргентине составил 4,2%, а с начала года она достигла почти 95%. Такие данные были представлены Институтом статистики и переписи страны. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда рост цен составлял 236,7%, инфляция немного замедлилась.

Фото: sxc.hu by Fabián Minetti is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В докладе отмечено, что рост цен в августе слегка ускорился по сравнению с июлем, когда он составил 4%. Наибольшее влияние на повышение индекса оказал рост стоимости коммунальных услуг (на 7%), образования (на 6,6%) и транспорта (на 5,1%).

Аргентина на протяжении нескольких лет остаётся одной из стран с самой высокой инфляцией. В 2023 году рост цен составил 211,4%, в 2022 году — 94,8%, а в 2021 году — 50,9%. Ускорение инфляции было зафиксировано после избрания президентом Хавьера Милея в ноябре 2023 года.

Уточнения

Аргенти́на — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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