Рост цен в Аргентине не останавливается: инфляция близится к 100%

С начала года накопленная инфляция в Аргентине составила 94,8%

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе 2024 года инфляция в Аргентине составила 4,2%, что немного превышает июльский показатель в 4%. Однако главная тревога заключается в накопленной инфляции, которая достигла почти 95% с начала года, сообщает институт статистики Аргентины.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, PDM

За последние 12 месяцев цены выросли на рекордные 236,7%. Наибольший вклад в рост индекса потребительских цен оказали коммунальные услуги (+7%), образование (+6,6%) и транспорт (+5,1%).

Ситуация усугубилась после прихода к власти президента Хавьера Милея в ноябре 2023 года. Одной из первых его экономических мер стало повышение курса доллара с 366 до 800 песо, что дало толчок к ускорению инфляции. Милей, сторонник либертарианской экономической политики, заявил о необходимости жестких экономических реформ для преодоления кризиса, в том числе за счет сокращения госрасходов и устранения бюджетного дефицита.

Однако, по данным исследований Католического университета Аргентины, эти меры привели к ухудшению социальных показателей: уровень бедности вырос с 49,5% до 55%, безработица — с 5,7% до 7,7%, а ВВП сократился на 5,1%. Экономика страны продолжает сталкиваться с серьезными вызовами, и перспективы стабилизации остаются туманными.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



Кри́зис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



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