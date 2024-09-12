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Одна из крупнейших технологических компаний США на грани краха

Будущее Intel под угрозой: упадок доходов и провалы в ИИ
1:28
Экономика

Intel, один из крупнейших игроков в сфере полупроводников, оказался в затяжном кризисе, который может достичь критической точки на этой неделе, сообщает Bloomberg.

Будущее Intel под угрозой: упадок доходов и провалы в ИИ
Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

Компания недавно опубликовала отчет о доходах, в котором прогнозы значительно уступают ожиданиям Уолл-стрит. Вместе с этим Intel объявила о планах сократить 15 000 сотрудников. Эти новости привели к резкому падению акций, еще более ослабив уверенность в стратегическом плане, предложенном генеральным директором Пэтом Гелсингером, который вступил в должность в 2021 году, чтобы возродить компанию.

Несмотря на это, кардинальные решения пока не приняты. Среди обсуждаемых вариантов — сокращение многомиллиардных заводских проектов, продажа дочерних предприятий или даже разделение компании на несколько частей.

Хотя Intel ранее была в сильной позиции на рынке серверных процессоров, она не успела за скачком в развитии искусственного интеллекта, что существенно повлияло на ее продажи. Компания может завершить третий год подряд со снижением выручки — в 2024 году ожидается $52 млрд, что составляет всего 70% от показателей 2021 года. Акции Intel упали более чем на 60%, став одними из худших на индексе S&P 500.

Уточнения

Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов.

Полупроводни́к — материал, по удельной проводимости занимающий промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающийся от проводников (металлов) сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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