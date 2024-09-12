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США потратят $1,2 млрд на производство ракет AMRAAM для Украины

США отправят Украине и союзникам ракеты на $1,2 млрд
0:59
Экономика

Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму почти $1,2 млрд для производства авиационных ракет средней дальности AMRAAM, которые будут направлены в несколько стран, включая Украину.

США отправят Украине и союзникам ракеты на ,2 млрд
Фото: web.archive.org by pcwiles, CC BY 3.0

По заявлению Пентагона, контракт на $1 195 985 081 включает в себя производство ракет и сопутствующего оборудования для передачи таким странам, как Бахрейн, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Япония. Этот шаг подчеркивает дальнейшее усиление военной поддержки для Украины, а также других союзников и партнеров США, сообщает ТАСС.

Ракеты AMRAAM известны своей точностью и эффективностью в воздушных боях и используются для перехвата воздушных целей.

Уточнения

AIM-120 AMRAAM (['æmræm] чит. «Э́мрэм», акроним от англ. Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности.

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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