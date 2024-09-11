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Сбои на АЭС: цены на электроэнергию в Финляндии могут достичь 1000 евро

Финляндия готовится к рекордным ценам на электроэнергию
0:43
Экономика

В Финляндии прогнозируют повторение рекордов цен на электроэнергию, которые были в январе. Основные причины — сбои на втором реакторе АЭС "Олкилуото", который остановлен до конца сентября, и профилактические работы на первом реакторе АЭС "Ловииса", пишет EADaily.

Финляндия готовится к рекордным ценам на электроэнергию
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

К этому добавляется снижение ветряной генерации.

Gasum предупредил, что к концу недели цены могут вырасти до 1000 евро за МВт-ч. По прогнозам, в четверг вечером, с 19:00 до 20:00, спотовые цены могут достичь этого уровня.

Ожидается значительное сокращение производства ветровой энергии, что усугубит дефицит электроэнергии.

Уточнения

Финля́ндия  — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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