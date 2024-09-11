Сбои на АЭС: цены на электроэнергию в Финляндии могут достичь 1000 евро

В Финляндии прогнозируют повторение рекордов цен на электроэнергию, которые были в январе. Основные причины — сбои на втором реакторе АЭС "Олкилуото", который остановлен до конца сентября, и профилактические работы на первом реакторе АЭС "Ловииса", пишет EADaily.
К этому добавляется снижение ветряной генерации.
Gasum предупредил, что к концу недели цены могут вырасти до 1000 евро за МВт-ч. По прогнозам, в четверг вечером, с 19:00 до 20:00, спотовые цены могут достичь этого уровня.
Ожидается значительное сокращение производства ветровой энергии, что усугубит дефицит электроэнергии.
Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
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