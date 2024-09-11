Сбербанк предлагает новые повышенные ставки по вкладам

Сбербанк увеличивает ставку по вкладам

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк увеличил максимальную ставку по своим вкладам до 20% годовых, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Florstein, CC BY-SA 4.0

Эта ставка доступна при открытии вклада "Лучший %" на новые деньги сроком на три года с выплатой процентов в конце срока. Если средства размещаются на срок до года, клиенты могут рассчитывать на ставку до 19% годовых. В рамках линейки "СберВклад" ставка повышена до 19% годовых для вкладов на срок от семи до девяти месяцев.

Максимальные ставки предоставляются зарплатным клиентам, пенсионерам, а также тем, кто тратит по картам Сбербанка 30 тысяч рублей в месяц и имеет подписку "СберПрайм". Клиенты с пакетами "Новый СберПремьер" или "СберПервый" и с балансом на брокерском счете или ИИС до одного миллиона рублей могут получить максимальную выгоду по вкладам "Премьер" и "Лидер".

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — это брокерский счёт или счёт доверительного управления физического лица, по которому предусмотрены два вида (на выбор) налоговых льгот и есть ряд ограничений.



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