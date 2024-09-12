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Росбанк присоединится к Т-Банку

Т-Банк планирует интегрировать Росбанк в свою структуру
Экономика

Интеграция Росбанка в Т-Банк планируется через присоединение Росбанка в качестве филиала к Т-Банку. Этот вопрос будет обсуждаться на заседаниях советов директоров обоих банков 13 сентября 2024 года, сообщает РИА Новости.

Т-Банк планирует интегрировать Росбанк в свою структуру
Фото: tinkoff.ru by Банк Тинькофф, CC BY-SA 4.0

Решение о таком формате интеграции было принято после изучения различных вариантов и позволит объединенной структуре эффективно использовать капитал, реализовать синергии и сократить расходы, включая затраты на ИТ.

После объединения Росбанк станет частью крупнейших финансовых структур в России, занимая пятое место по объему средств населения и четвертое место по размеру кредитного портфеля физических лиц. Общий капитал новой структуры составит более 500 миллиардов рублей.

Лидирующие продуктовые бренды, такие как L'Hermitage Private Banking и Росбанк, продолжат свою деятельность в рамках объединенной структуры. Окончательное решение по интеграции будет принято акционерами "ТКС Холдинг" и владельцами оставшихся акций Росбанка. Завершение процесса интеграции намечено на первый квартал 2025 года.

"ТКС Холдинг" приобрел Росбанк в марте и в августе получил контроль над более чем 99% акций Росбанка, направив оферту на выкуп оставшихся акций в ЦБ РФ.

Уточнения

Синерги́я — усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов; эмерджентность.
 

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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