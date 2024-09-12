Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны

В России почти исчерпаны легкодоступные месторождения

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, крупные и легко доступные месторождения полезных ископаемых в России практически исчерпаны, сообщает Газета.ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec, CC BY-SA 3.0

Теперь геологи вынуждены двигаться в Арктику и труднодоступные районы Дальнего Востока и Сибири. По его словам, потенциал этих регионов значителен, но в настоящее время геологическое исследование охватывает лишь 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий.

"Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться всё дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири. Потенциал там есть: только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий геологически изучено", — сказал Козлов в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Уточнения

Геоло́гия — совокупность наук о строении Земли, её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин. Коротко геологию можно определить как науку о составе, строении и закономерностях развития Земли и изучение её поверхности.





Потенциа́л — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, "запасные" средства; могущество.



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