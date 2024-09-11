Золотая лихорадка 2024 продолжается: металл снова дорожает из-за глобальных рисков

Цены на золото продолжают расти

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В среду днём цена золота существенно выросла, приблизившись к отметке $2550 за тройскую унцию.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

РИА Новости напомнило, что исторический максимум был достигнут 20 августа, когда стоимость составила $2570,4 за унцию

Генеральный директор компании "Полюс" Алексей Востоков отметил, что рост мировых цен связан с ожиданиями снижения ставки ФРС США.

Он также подчеркнул, что высокие спрос со стороны инвесторов и центральных банков, а также геополитические риски способствуют росту стоимости. Востоков прогнозирует возможное дальнейшее подорожание золота до конца года.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.



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