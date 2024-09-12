Путин предложил ограничить экспорт некоторых ресурсов

Россия может ввести ограничения на экспорт некоторых ресурсов

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России могут ввести ограничения на экспорт некоторых ресурсов, если это не нанесет вред экономике, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by James St. John, CC BY 2.0

Президент Росси Владимир Путин отметил, что Россия является ведущим поставщиком стратегических ресурсов, таких как уран, титан и никель, и предложил рассмотреть возможность введения ограничений на их экспорт в ответ на аналогичные меры со стороны других стран.

Путин напомнил, что многие страны создают стратегические запасы сырья и принимают другие меры для защиты своих интересов. Он подчеркнул, что такие ограничения могут быть оправданы, если они не будут вредить российской экономике.

Министр природных ресурсов Александр Козлов сообщил, что Россия контролирует значительную часть мировых запасов различных полезных ископаемых: 55% алмазов, 46% палладия, 23% золота, а также большую часть мировой добычи платины, палладия, угля и ванадия в сотрудничестве с ЮАР и Китаем. Козлов предложил создать сырьевые альянсы с другими странами для лучшего регулирования мировых рынков.

Президент попросил участников совещания тщательно рассмотреть и обсудить предложенные идеи.

Уточнения

Сырьё или сыро́й материа́л — предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека и предназначенный для дальнейшей обработки. Сырьё является, в первую очередь, продуктом добывающей промышленности и сельского хозяйства.



Поставщик (заимств вендор) — это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.





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