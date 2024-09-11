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В Европе усилилась угроза закрытия автомобильных заводов

Треть автозаводов в Европе могут закрыться
0:37
Экономика

В Европе растет угроза закрытия автомобильных заводов, сообщает Bloomberg. Недозагрузка затронула треть ключевых заводов крупнейших автопроизводителей, включая BMW, Mercedes-Benz и VW.

Треть автозаводов в Европе могут закрыться
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0

Продажи автомобилей в Европе упали на три миллиона по сравнению с допандемийными показателями, что ставит под угрозу тысячи рабочих мест.

Дефицит рабочей силы и рост затрат на электроэнергию усугубляют ситуацию, угрожая экономике региона, где автопром составляет более 7% ВВП и обеспечивает 13 миллионов рабочих мест.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — торговая марка и одноимённая компания - производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав немецкого концерна «Mercedes-Benz Group».

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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