В Европе усилилась угроза закрытия автомобильных заводов

В Европе растет угроза закрытия автомобильных заводов, сообщает Bloomberg. Недозагрузка затронула треть ключевых заводов крупнейших автопроизводителей, включая BMW, Mercedes-Benz и VW.
Продажи автомобилей в Европе упали на три миллиона по сравнению с допандемийными показателями, что ставит под угрозу тысячи рабочих мест.
Дефицит рабочей силы и рост затрат на электроэнергию усугубляют ситуацию, угрожая экономике региона, где автопром составляет более 7% ВВП и обеспечивает 13 миллионов рабочих мест.
Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.
Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — торговая марка и одноимённая компания - производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав немецкого концерна «Mercedes-Benz Group».
Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
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