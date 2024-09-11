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Изменений ждать не стоит: что будет со ставками по ипотеке

Эксперт: изменений по ипотеке не предвидится
0:54
Экономика

Изменений в условиях по ипотечным кредитам в ближайшее время не стоит ожидать, независимо от решения, которое примет Банк России в пятницу. Такое мнение выразила аналитик портала "Банки.ру" Инна Солдатенкова.

Эксперт: изменений по ипотеке не предвидится
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Она подчеркнула, что ставки по рыночным программам уже достигли предельных уровней, а условия по государственным программам регулируются на уровне государства. Эксперт также указала на снижение количества одобряемых заявок на ипотеку.

По её словам, на это влияют высокие рыночные ставки, рост цен на жильё в большинстве регионов и ограниченные ресурсы для реализации государственных программ. Солдатенкова добавила, что у каждого банка есть свой лимит на льготную ипотеку, и после его исчерпания выдача таких кредитов временно приостанавливается.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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