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Оксана Лут сообщает о рекордном урожае пшеницы

Россия наращивает объёмы зернового сбора
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Экономика

По данным министра сельского хозяйства Оксаны Лут, валовый сбор зерна в России уже превысил 97 миллионов тонн, сообщает Регнум.

Россия наращивает объёмы зернового сбора
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, CC0

Из этого объема 72 миллиона тонн составляет пшеница. Министерство дает прогноз, что в этом году будет собрано 132 миллионов тонн зерна.

На данный момент зерновые культуры убраны с 33 миллионов гектаров, что составляет около 70% от общего посева. Лут подчеркнула, что качество зерна в этом году значительно улучшилось по сравнению с прошлым годом благодаря высокому уровню технологий в аграрной сфере.

Кроме того, ожидаются хорошие результаты по масличным культурам, сахарной свекле, овощам и картофелю. Лут также отметила, что при текущем уровне урожая Россия может экспортировать до 60 миллионов тонн зерна, так как имеются приличные остатки.

Уточнения

Посе́в — вид сельскохозяйственных работ — процесс высева семян растений в почву.
 

Гекта́р — внесистемная единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 100 м: 1 га = 1 гм² = 10 000 м² = 100 дам² = 100 а = 100 соток = 0,01 км². Кратная единица единицы площади ар.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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