Росфинмониторинг получит право проверять сделки с недвижимостью тайно

В России изменят правила проверки законности сделок с жильём

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России предложили изменить порядок проверки законности сделок с недвижимостью, сообщает Лента.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Правительственная комиссия одобрила инициативу, согласно которой Росфинмониторинг сможет запрашивать информацию о недвижимости без уведомления её владельцев. Сейчас собственники могут узнавать, кто получал сведения о их объектах через Единый госреестр недвижимости, за исключением запросов от правоохранительных органов. Нововведение поможет эффективнее выявлять незаконные сделки, считает председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Экс-следователь Александр Бурчук подчеркнул, что при преступлениях с недвижимостью сложнее всего вернуть похищенное имущество. Существуют коррупционные схемы в регистрирующих органах и сервисы, которые уведомляют владельцев о запросах на их объекты. Это может сигнализировать злоумышленникам о необходимости срочной продажи или перерегистрации на третьих лиц.

Одной из мер против мошенничества является запрет на сделки без личного участия владельца. Такое заявление можно подать через МФЦ или "Госуслуги".

Уточнения

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.





Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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