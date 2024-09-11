Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Малина: почему нужно обязательно обрезать её осенью и как это сделать правильно
Белый плинтус: как правильно использовать и сочетать
Планка — лучшее упражнение для мышц пресса
Израильский боец назвал Усмана Нурмагомедова "мусором"
Постные гречневые котлеты с грибами: для их приготовления подойдёт и вчерашняя отварная гречка
Как скрыть расширенные поры: пошаговое руководство для идеального макияжа
Учёные подтвердили связь метаболических нарушений с СВДС у детей
Черноморское побережье России в августе подешевело на 12,4%
Судостроительный завод потребовал доплату за краболовы в миллиард рублей

Росфинмониторинг получит право проверять сделки с недвижимостью тайно

В России изменят правила проверки законности сделок с жильём
1:13
Экономика

В России предложили изменить порядок проверки законности сделок с недвижимостью, сообщает Лента.

В России изменят правила проверки законности сделок с жильём
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Правительственная комиссия одобрила инициативу, согласно которой Росфинмониторинг сможет запрашивать информацию о недвижимости без уведомления её владельцев. Сейчас собственники могут узнавать, кто получал сведения о их объектах через Единый госреестр недвижимости, за исключением запросов от правоохранительных органов. Нововведение поможет эффективнее выявлять незаконные сделки, считает председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Экс-следователь Александр Бурчук подчеркнул, что при преступлениях с недвижимостью сложнее всего вернуть похищенное имущество. Существуют коррупционные схемы в регистрирующих органах и сервисы, которые уведомляют владельцев о запросах на их объекты. Это может сигнализировать злоумышленникам о необходимости срочной продажи или перерегистрации на третьих лиц.

Одной из мер против мошенничества является запрет на сделки без личного участия владельца. Такое заявление можно подать через МФЦ или "Госуслуги".

Уточнения

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
 

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?

Узнайте, какие ингредиенты в косметике могут провоцировать появление пигментных пятен. Спирт, ароматизаторы, кислоты и сульфаты могут раздражать кожу и способствовать гиперпигментации.

Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
Армия киевского режима больше не имеет современной техники Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Лучшие овощи для домашних масок: увлажнение, питание и глубокое очищение лица
Лучшие овощи для домашних масок: увлажнение, питание и глубокое очищение лица
Последние материалы
Белый плинтус: как правильно использовать и сочетать
В России изменят правила проверки законности сделок с жильём
Планка — лучшее упражнение для мышц пресса
Израильский боец назвал Усмана Нурмагомедова "мусором"
Постные гречневые котлеты с грибами: для их приготовления подойдёт и вчерашняя отварная гречка
Как скрыть расширенные поры: пошаговое руководство для идеального макияжа
Учёные подтвердили связь метаболических нарушений с СВДС у детей
Черноморское побережье России в августе подешевело на 12,4%
Судостроительный завод потребовал доплату за краболовы в миллиард рублей
Ник Кирьоса оскорбительно прокомментировал публикацию с Анной Калинской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.