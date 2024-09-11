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Завод по судостроению сорвал сроки и увеличил стоимость судов

Судостроительный завод потребовал доплату за краболовы в миллиард рублей
1:20
Экономика

Судостроительный завод "Отрадное" попросил сахалинскую компанию "Островной-краб" доплатить до миллиарда рублей для завершения строительства двух краболовных судов, заказанных в 2020 году, сообщает Лента.

Судостроительный завод потребовал доплату за краболовы в миллиард рублей
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

Контракт был заключен в рамках государственной программы инвестиционных квот, которая предоставляла право на вылов в обмен на обязательства по строительству современных судов. Завод обязался построить суда за четыре миллиарда рублей в течение двух лет, но не смог уложиться в сроки и бюджет.

Причина увеличения стоимости связана с нехваткой оборотных средств у подрядчика, хотя всё необходимое оборудование, включая двигатели, уже закуплено.

Это не первый случай, когда российские верфи не успевают выполнить заказы в рамках программы. В 2023 году срок строительства судов увеличили до семи лет, с возможностью продления еще на год.

Проблемы с выполнением контрактов объясняются отсутствием компетенций и западными санкциями, которые затруднили или сделали невозможными поставки судового оборудования. В конце 2022 года ВАРПЭ предупредила, что выполнение заказов на суда может быть невозможно из-за технологических проблем.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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