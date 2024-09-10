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Во сколько раз Россия сократила поставки нефти в Евросоюз?

Каков объём сокращения поставки российской нефти в Евросоюз?
1:12
Экономика

За последние два года Россия сократила поставки нефти в Евросоюз в девять раз, полностью переориентировав выпавший объем на других покупателей, сообщает РИА Новости.

Каков объём сокращения поставки российской нефти в Евросоюз?
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Летом Украина остановила транзит российской нефти через свою территорию, но позже возобновила его по новому соглашению с венгерской компанией MOL, по которому топливо становится собственностью Венгрии на границе с Белоруссией.

В первом полугодии 2023 года Россия сократила поставки нефти в ЕС на 51,2 миллиона тонн по сравнению с 2022 годом, когда не действовали ограничения. Сейчас экспорт российской нефти в ЕС составляет лишь около 5% от общего объема поставок, при этом в закупках самого ЕС — менее 3%. Основными покупателями в Европе стали Венгрия и Словакия, которые импортировали более 15 миллионов баррелей каждая.

В то же время, Россия значительно увеличила поставки нефти в Китай и Индию, которые за полгода увеличили свои закупки на 52,4 миллиона тонн.

Уточнения

Ба́ррель (англ   lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная "бочке". Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.
 

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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