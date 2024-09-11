Сколько теряют турецкие банки из-за санкций США против России

По словам экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, турецкие банки потеряли около двух миллиардов долларов экспортной выручки за восемь месяцев 2024 года из-за санкционного давления США на Россию, сообщает Прайм.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов также отметил проблемы в расчетах между Россией и Турцией, упомянув блокировку переводов и закрытие счетов в турецких банках. Усиленное давление со стороны США заставляет турецкие банки строго контролировать платежи, что привело к значительным финансовым потерям.
Эрчин подчеркнул, что экономические отношения между странами не ухудшились окончательно, но некоторые возможности были упущены. Он также отметил, что Россия и Турция должны искать пути решения этих проблем.
Запад, по словам Ерхова, намеренно разрушает российско-турецкие экономические связи. Создание механизма на основе национальных или цифровых валют может помочь решить текущие банковские трудности.
Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает "вывозить из порта".
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