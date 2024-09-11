Сколько теряют турецкие банки из-за санкций США против России

Экономист оценил потери банков Турции из-за санкций США против России

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, турецкие банки потеряли около двух миллиардов долларов экспортной выручки за восемь месяцев 2024 года из-за санкционного давления США на Россию, сообщает Прайм.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов также отметил проблемы в расчетах между Россией и Турцией, упомянув блокировку переводов и закрытие счетов в турецких банках. Усиленное давление со стороны США заставляет турецкие банки строго контролировать платежи, что привело к значительным финансовым потерям.

Эрчин подчеркнул, что экономические отношения между странами не ухудшились окончательно, но некоторые возможности были упущены. Он также отметил, что Россия и Турция должны искать пути решения этих проблем.

Запад, по словам Ерхова, намеренно разрушает российско-турецкие экономические связи. Создание механизма на основе национальных или цифровых валют может помочь решить текущие банковские трудности.

Уточнения

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании.





Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает "вывозить из порта".





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