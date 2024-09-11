В России сертифицировали первый органический коньячный дистиллят из Франции

В России впервые был сертифицирован органический коньячный дистиллят, произведенный французской компанией SARL Les Vignobles L&G Arrive, сообщает РБК.
Этот продукт, полученный путем перегонки вина из винограда, соответствует стандартам органической продукции.
Компания стала первым органическим производителем коньячного дистиллята, который попал в российский реестр производителей органической продукции. Для создания коньяка дистиллят выдерживают в бочках, что придает ему аромат и цвет.
SARL Les Vignobles L&G Arrive также сертифицировала свой виноград и планирует выпустить первый сертифицированный органический коньяк.
Конья́к (фр. cognac) — крепкий алкогольный напиток (разновидность бренди), производимый из определённых сортов винограда по особой технологии во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания). В странах СНГ коньяком именуется любой бренди, соответствующий принятым стандартам, вне зависимости от места производства.
Дистилля́ция (от лат. distillatio — стекание каплями; перегонка) — процесс испарения жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров, который используется, прежде всего, для разделения жидких смесей и очистки выделяемых веществ.
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