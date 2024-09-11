"Спрятать доход не получится": повысят ли налоговые ставки для самозанятых, рассказал адвокат Завьялов

Налоговый режим НПД для самозанятых будет улучшаться, рассказал RuNews24.ru адвокат, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов. Он спрогнозировал увеличение допустимого годового дохода в рамках НПД, расширения перечня применимых видов деятельности, а также повышение налоговых ставок и пенсионных взносов.
По словам эксперта, экспериментальный режим НПД был введён, чтобы увеличить поступления в бюджет. Благодаря ему с 2019 года в РФ было зарегистрировано 10 млн самозанятых, ежедневно статус регистрируют более 8,5 человек, а поступления в казну от самозанятых составили 3,6 трлн рублей, рассказал Завьялов.
"Я думаю, что на самом деле из зарегистрировавшихся плательщиков НПД гораздо больше, чем 50%, ранее никогда не платили налоги с доходов, но даже при таких официальных цифрах можно утверждать, что эксперимент удачен", — отметил он.
Юрист добавил, что такие результаты стали возможными благодаря усилению налогового контроля за налогоплательщиками и банковскими переводами, а также активной пропаганде правительства.
"И эти два процесса идут параллельно, параметры налогового и банковского контроля будут только ужесточаться", — констатировал спикер.
Адвокат указал на проведённый Счётной палатой РФ анонимный опрос для самозанятых, целью которого было оценить эффективность эксперимента по введению НПД, степень удовлетворенности самозанятых его условиями, а также возможности дальнейшей модификации налогового режима. Как заявляет ведомство, результаты опроса будут опубликованы в ноябре и использованы для улучшения НПД.
В частности, самозанятым предлагалось ответить на вопросы, считают ли они действующие налоговые ставки оптимальными для конкретной профессиональной деятельности и готовы ли платить больше налогов, если это увеличит пенсионные накопления.
"Уже сейчас можно предположить, что для большей продуктивности НПД будет "улучшен": увеличат допустимый годовой доход, расширят список применимых видов деятельности, повысят налоговые ставки и взносы на пенсионное страхование в каком-либо виде. Всё в русле современной налоговой политики", — спрогнозировал Завьялов.
Эксперт подчеркнул, что использование НПД практически лишает самозанятого гражданина возможности выйти из-под налогового контроля, так как при прекращении статуса невозможно будет объяснить источник доходов. Единственным вариантов будет уйти в найм и платить НДФЛ.
"Поэтому, однажды легализовав таким образом доход, потом спрятать его уже, скорее всего, не получится. И это тоже было целью введения этого, такого простого, налогового режима. Таким образом, эксперимент по внедрению НПД со всех сторон выгоден государству и полностью достигает своих целей", — заключил Завьялов.
Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке, которая связана с удовлетворением личностных и общественных потребностей при самостоятельной организации собственного рабочего места и приносящей заработок или трудовой доход (может носить непостоянный характер).
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется.