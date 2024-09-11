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"Спрятать доход не получится": повысят ли налоговые ставки для самозанятых, рассказал адвокат Завьялов

Адвокат Завьялов: налоговый контроль за самозанятыми будет ужесточаться
3:12
Экономика

Налоговый режим НПД для самозанятых будет улучшаться, рассказал RuNews24.ru адвокат, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов Илья Завьялов. Он спрогнозировал увеличение допустимого годового дохода в рамках НПД, расширения перечня применимых видов деятельности, а также повышение налоговых ставок и пенсионных взносов.

Адвокат Завьялов: налоговый контроль за самозанятыми будет ужесточаться
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, экспериментальный режим НПД был введён, чтобы увеличить поступления в бюджет. Благодаря ему с 2019 года в РФ было зарегистрировано 10 млн самозанятых, ежедневно статус регистрируют более 8,5 человек, а поступления в казну от самозанятых составили 3,6 трлн рублей, рассказал Завьялов.

"Я думаю, что на самом деле из зарегистрировавшихся плательщиков НПД гораздо больше, чем 50%, ранее никогда не платили налоги с доходов, но даже при таких официальных цифрах можно утверждать, что эксперимент удачен", — отметил он.

Юрист добавил, что такие результаты стали возможными благодаря усилению налогового контроля за налогоплательщиками и банковскими переводами, а также активной пропаганде правительства.

"И эти два процесса идут параллельно, параметры налогового и банковского контроля будут только ужесточаться", — констатировал спикер.

Адвокат указал на проведённый Счётной палатой РФ анонимный опрос для самозанятых, целью которого было оценить эффективность эксперимента по введению НПД, степень удовлетворенности самозанятых его условиями, а также возможности дальнейшей модификации налогового режима. Как заявляет ведомство, результаты опроса будут опубликованы в ноябре и использованы для улучшения НПД.

В частности, самозанятым предлагалось ответить на вопросы, считают ли они действующие налоговые ставки оптимальными для конкретной профессиональной деятельности и готовы ли платить больше налогов, если это увеличит пенсионные накопления.

"Уже сейчас можно предположить, что для большей продуктивности НПД будет "улучшен": увеличат допустимый годовой доход, расширят список применимых видов деятельности, повысят налоговые ставки и взносы на пенсионное страхование в каком-либо виде. Всё в русле современной налоговой политики", — спрогнозировал Завьялов.

Эксперт подчеркнул, что использование НПД практически лишает самозанятого гражданина возможности выйти из-под налогового контроля, так как при прекращении статуса невозможно будет объяснить источник доходов. Единственным вариантов будет уйти в найм и платить НДФЛ.

"Поэтому, однажды легализовав таким образом доход, потом спрятать его уже, скорее всего, не получится. И это тоже было целью введения этого, такого простого, налогового режима. Таким образом, эксперимент по внедрению НПД со всех сторон выгоден государству и полностью достигает своих целей", — заключил Завьялов.

Уточнения

Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке, которая связана с удовлетворением личностных и общественных потребностей при самостоятельной организации собственного рабочего места и приносящей заработок или трудовой доход (может носить непостоянный характер).

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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