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США бьют по морю: новые российские торговые суда попали под санкции

США усилили санкции против российского торгового флота
0:45
Экономика

Соединенные Штаты во вторник расширили антироссийские санкции, добавив в список девять судов, зарегистрированных под российским флагом, как сообщается в списке, опубликованном Министерством финансов США.

США усилили санкции против российского торгового флота
Фото: flickr.com by Maersk Line, CC BY-SA 2.0

Среди судов, попавших под санкции, — "Борис Кустодиев", "Композитор Харманинов", "Закамск" и другие.

Кроме того, в санкционный список попал россиянин Джамалдин Пашаев, который, по данным РБК, является полным тезкой гендиректора компании "Морской торговый порт Оля".

Напомним, 10 сентября нижняя палата конгресса США одобрила введение санкций в отношении лиц, которые причастны к строительству Крымского моста.

Уточнения

Министерство финансов США / Департамент казначейства США (англ. United States Department of the Treasury) — один из органов исполнительной власти США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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