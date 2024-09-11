США бьют по морю: новые российские торговые суда попали под санкции

Соединенные Штаты во вторник расширили антироссийские санкции, добавив в список девять судов, зарегистрированных под российским флагом, как сообщается в списке, опубликованном Министерством финансов США.
Среди судов, попавших под санкции, — "Борис Кустодиев", "Композитор Харманинов", "Закамск" и другие.
Кроме того, в санкционный список попал россиянин Джамалдин Пашаев, который, по данным РБК, является полным тезкой гендиректора компании "Морской торговый порт Оля".
Напомним, 10 сентября нижняя палата конгресса США одобрила введение санкций в отношении лиц, которые причастны к строительству Крымского моста.
Министерство финансов США / Департамент казначейства США (англ. United States Department of the Treasury) — один из органов исполнительной власти США.
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