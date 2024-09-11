Главные ошибки с деньгами: почему россияне берут кредиты и жалеют

Главные ошибки россиян из-за финансовой неграмотности

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

По результатам опроса, проведённого специалистами "АльфаСтрахования", 33,2% россиян признались, что недостаток финансовой грамотности привёл их к необдуманным покупкам и оформлению кредитов с высокими процентными ставками, сообщает портал Banki.ru.

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Из числа респондентов 71,7% обращались за кредитами в лицензированные финансовые учреждения, в то время как 17,8% предпочли микрозаймы по объявлениям. Некоторым участникам опроса приходилось брать ссуды у работодателя.

Кроме того, 25,9% россиян использовали кредитные средства на бытовые нужды, 21,4% оформили ипотеку с высокой ставкой, а 12,8% прибегли к рассрочке под низкий процент. 11,4% владельцев кредитных карт признали, что не смогли уложиться в период беспроцентной рассрочки, тем самым увеличив свои расходы.

Уточнения

Финансовая грамотность (англ Financial literacy) — сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного финансового благополучия; набор компетенций человека, которые образуют основу для разумного принятия финансовых решений. Считается, что развитие финансовой грамотности дает возможность поддерживать и улучшать финансовое благополучие.



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