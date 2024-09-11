Названо главное условие для продолжения транзита российского газа через Украину

Эксперт допустил продолжение транзита российского газа через Украину

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что транзит газа из России через Украину может продолжиться после 2024 года, если "Газпром" и европейские компании придут к соглашению о переносе точки сдачи-приемки на границу между Россией и Украиной.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Юшков отметил, что украинские власти неоднократно заявляли о своем нежелании заключать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на транзит газа в Европу.

В этой ситуации, по мнению эксперта, наиболее простым решением для российских и европейских компаний стало бы изменение точки сдачи-приемки газа, пишет "Прайм".

Уточнения

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². Вместе с Азией Европа образует обширный континент Евразия, занимая примерно 17 % её общей площади, и является одной из самых маленьких по величине частей света в мире, немного больше Океании.



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