Жильё в России: мечты о падении цен остаются мечтами

По мнению опрошенных aif.ru специалистов, в ближайшее время россиянам не стоит рассчитывать на снижение стоимости недвижимости. Управляющий партнер компании "Живой Комплекс LES" Олег Дедков заявил, что участники рынка будут избегать резкого падения цен на жильё, считая этот шаг слишком рискованным.
Дедков добавил, что наиболее вероятным сценарием является замедление роста цен на недвижимость до уровня, который окажется ниже показателя инфляции в целом по экономике.
Такой подход, по его словам, позволит сохранить стабильность в строительной отрасли и избежать излишней неоправданной паники среди застройщиков.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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