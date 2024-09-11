В США признали, что российская экономика растет несмотря на санкции

Сенатор США указал на рост экономики России вопреки санкциям

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во время слушаний в комитете Сената США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений сенатор Рон Джонсон, представляющий штат Висконсин от Республиканской партии, признал, что российская экономика демонстрирует рост, несмотря на западные санкции.

Фото: Flickr by Pete Souza, PDM

Он также отметил, что доллар США постепенно утрачивает статус мировой резервной валюты, и влияние его на экономику России ослабевает.

Джонсон обратил внимание на то, что, вопреки ожиданиям, российская экономика не только не рухнула под давлением санкций, но и показала рост на 3,6% в 2023 году, а на текущий год прогнозируется рост на уровне 3,2%.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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