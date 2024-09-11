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В США признали, что российская экономика растет несмотря на санкции

Сенатор США указал на рост экономики России вопреки санкциям
0:47
Экономика

Во время слушаний в комитете Сената США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений сенатор Рон Джонсон, представляющий штат Висконсин от Республиканской партии, признал, что российская экономика демонстрирует рост, несмотря на западные санкции.

Сенатор США указал на рост экономики России вопреки санкциям
Фото: Flickr by Pete Souza, PDM

Он также отметил, что доллар США постепенно утрачивает статус мировой резервной валюты, и влияние его на экономику России ослабевает.

Джонсон обратил внимание на то, что, вопреки ожиданиям, российская экономика не только не рухнула под давлением санкций, но и показала рост на 3,6% в 2023 году, а на текущий год прогнозируется рост на уровне 3,2%.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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