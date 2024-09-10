СМИ обсуждают слухи о возможном сокращении производства сыров с белой плесенью, сообщает EADaily.
Согласно информации американских ученых из Университета Тафтса, обнаружена нехватка полезных микроорганизмов в сыроделии, особенно это касается сортов с белой плесенью. Штамм бактерий Penicillium camemberti, используемый для производства сыров с белой плесенью, не может размножаться естественным путем. Французы тоже подтвердили, что производство сыров с белой плесенью может измениться в ближайшие десятилетия.
В России же эксперты не разделяют опасения из ЕС и США о сокращении производства сыров с плесенью. Российское производство сыров активно развивается, а европейские поставщики не сокращают выручку.
Penicíllium camembérti
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?