В России идёт интенсивное развитие производства сыров

Практикующие сыроделы из России: в стране нет дефицита производства сыра с белой плесенью

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

СМИ обсуждают слухи о возможном сокращении производства сыров с белой плесенью, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM

Согласно информации американских ученых из Университета Тафтса, обнаружена нехватка полезных микроорганизмов в сыроделии, особенно это касается сортов с белой плесенью. Штамм бактерий Penicillium camemberti, используемый для производства сыров с белой плесенью, не может размножаться естественным путем. Французы тоже подтвердили, что производство сыров с белой плесенью может измениться в ближайшие десятилетия.

В России же эксперты не разделяют опасения из ЕС и США о сокращении производства сыров с плесенью. Российское производство сыров активно развивается, а европейские поставщики не сокращают выручку.

Уточнения

Penicíllium camembérti class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — окультуренный вид несовершенных грибов рода Penicillium. Используется для закваски кисломолочных сыров. Происходит из вида Penicillium commune, в природе вне сыра с белой плесенью и окружающих местообитаний не встречается.





Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.





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