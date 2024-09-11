Как повлияли новые технологии для повышения операционной эффективности на ”Роснефть”

”Роснефть” внедряет новые технологии для повышения операционной эффективности

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2024 года предприятия "Роснефти" в области нефтепереработки и нефтехимии достигли экономического эффекта в размере 5,7 миллиарда рублей благодаря программе повышения операционной эффективности, сообщает Lenta.

Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

Эта программа является важной частью стратегии развития компании и направлена на снижение эксплуатационных затрат через внедрение современных технологий и оптимизацию производственных решений.

Система повышения операционной эффективности была внедрена на НПЗ "Роснефти" в 2014 году, и за 10 лет ее реализация принесла более 170 миллиардов рублей экономии. Для обеспечения технологического суверенитета и снижения зависимости от зарубежных методологий была разработана корпоративная система бенчмаркинга. Она помогает определить потенциал улучшений на НПЗ и сформировать дорожные карты для среднесрочной перспективы.

Методика расчета потенциала оптимизации энергозатрат позволяет определить НПЗ с наименьшим потреблением энергоресурсов. На пяти крупных НПЗ компании потенциал повышения энергетической эффективности оценивается в более 500 тысяч тонн условного топлива. В 2024–2025 годах планируется обследование еще шести НПЗ.

Система повышения операционной эффективности постоянно совершенствуется, а практика экспресс-диагностики позволяет оперативно оценивать и внедрять улучшения.

Уточнения

Бенчмаркинг (эталонное оценивание, англ. benchmarking) — сопоставительный анализ на основе эталонных показателей как процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования предприятия с целью улучшения собственной работы.



Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.





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