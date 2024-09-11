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Мантуров дал прогнозы возврата иностранных автоконцернов в Россию

Мантуров оценил возможность возвращения покинувших Россию автоконцернов
1:16
Экономика

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что иностранные автоконцерны, покинувшие Россию в 2022 году, вероятно, не смогут вернуться на рынок, несмотря на заключенные опционы на возврат, сообщает РИА Новости. 

Мантуров оценил возможность возвращения покинувших Россию автоконцернов
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Мантуров отметил, что западные компании ушли, оставив открытые опционы, но реализация этих опционов представляется маловероятной. Новые партнеры, пришедшие на смену, предоставили более выгодные условия для использования своих платформ.

В 2022 году западные компании подписали договора о выходе с опциями на возврат в течение шести лет. Несмотря на это, некоторые из них продолжают обслуживать оборудование и показывают желание вернуться. 

После начала специальной военной операции многие зарубежные автоконцерны ушли с рынка. Например, Renault, Mercedes и Nissan продали свои активы российским компаниям, таким как "НАМИ" и "АвтоВАЗ".

Однако некоторые компании, такие как Toyota и Volkswagen, покинули рынок без возможности возврата. Завод Toyota теперь управляется компанией Aurus, а Volkswagen продан компании "Арт-Финанс".

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

Опцио́н (лат. optio — выбор, желание, усмотрение) — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец базового актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене или по нефиксированной цене, но вычисляемой по заранее оговорённой формуле, в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени при условии наступления оговорённого события или без такового; количество платежей и периодичность тоже могут устанавливаться условиями договора. При этом продавец опциона несёт обязательство, соответственно, продать актив или купить его у покупателя опциона в соответствии с его условиями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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