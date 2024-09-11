Россия накапливает золотовалютные резервы

Минфин увеличивает золотовалютные резервы

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре-октябре 2023 года Россия увеличит средства на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в семь раз, выделив 172,9 миллиарда рублей на покупку золота и валюты, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

Это решение обусловлено бюджетным правилом, которое позволяет накапливать излишки при высоких ценах на нефть и использовать их при низких. В 2023–2025 годах доходы от нефти свыше восьми триллионов рублей идут в ФНБ. Также произошел отказ от недружественных валют в портфеле, увеличив долю юаней и золота.

С начала года российское правительство активно пополняло золотовалютные резервы (ЗВР), начиная с 69,1 миллиарда рублей в январе и доходя до 235,3 миллиарда рублей в апреле. В августе 2023 года было добавлено 24,65 миллиарда рублей, а в сентябре планируется расходование 172,9 миллиарда рублей на золото и валюту. Нефтегазовые доходы за восемь месяцев составили 7,5 триллиона рублей, что больше, чем в прошлом году.

Эксперты считают, что увеличение запасов золота помогает укрепить рубль и обуздать инфляцию, в то время как покупка валюты помогает поддерживать курс рубля в комфортном диапазоне, который составляет от 90 до 100 рублей за доллар.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





Золотовалютные резервы — высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования. Состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.





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