Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 400 рублей будет внесен в Государственную думу до 1 октября этого года, сообщает Газета. ру.
Законопроект уже находится в правительстве и вскоре станет частью бюджетного пакета.
Котяков подчеркнул, что цель проекта — сократить разрыв между прожиточным минимумом и МРОТ к 2030 году. В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, а в следующем году он увеличится на 16,6%, затронув 4,2 миллиона россиян. Министр выразил надежду на поддержку этого законопроекта депутатами.
Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.
Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.
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