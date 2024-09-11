Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минфин увеличивает золотовалютные резервы
На Кубани около 50 тысяч человек побывали в походах в 2024 году
Натуральный уход за кожей: какие овощи подойдут для домашних масок?
Названы районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
Монилиоз: как распознать и победить опасное грибковое заболевание плодовых деревьев
Рагу с куриным филе и баклажанами: сочетание овощей может меняться в зависимости от наличия
Редчайшие представители кошачьих: описание 4 самых дорогих пород и их особенностей
Осенние ароматы: как выбрать идеальный парфюм для холодного времени года?
Надолго оставляете машину в паркинге? Узнайте о возможных рисках

Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ

Законопроект о повышении МРОТ внесут в Госдуму до 1 октября
0:52
Экономика

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 400 рублей будет внесен в Государственную думу до 1 октября этого года, сообщает Газета. ру.

Законопроект о повышении МРОТ внесут в Госдуму до 1 октября
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Законопроект уже находится в правительстве и вскоре станет частью бюджетного пакета.

Котяков подчеркнул, что цель проекта — сократить разрыв между прожиточным минимумом и МРОТ к 2030 году. В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, а в следующем году он увеличится на 16,6%, затронув 4,2 миллиона россиян. Министр выразил надежду на поддержку этого законопроекта депутатами.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.

Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали

Запечённые окорочка, замаринованные в этом составе, получаются просто изумительными!

Маринад для куриных окорочков: в его составе — кефир, соус барбекю и ещё пять ингредиентов
Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Как избавиться от седины без окрашивания: эффективные методы
4 лучших упражнения, которые избавят вас от висящего живота
Лаваш, творог и немного сметаны: идеальный рецепт для ленивого завтрака
Замена российского газа на американский СПГ стала большой проблемой для промышленности ЕС Олег Артюков Вертолёт Ми-35М. Легендарный "Крокодил" в современной интерпретации Дмитрий Плотников Театр на Трубной открыл сезон яркой премьерой — "Дамой с камелиями" Анжела Якубовская
Минимализм и сложные оттенки: как сделать маленькую гостиную визуально больше и элегантнее
Эти ароматы неприятны окружающим: какие парфюмы не стоит выбирать
Самые дорогие породы кошек: топ-3
Самые дорогие породы кошек: топ-3
Последние материалы
Минфин увеличивает золотовалютные резервы
На Кубани около 50 тысяч человек побывали в походах в 2024 году
Натуральный уход за кожей: какие овощи подойдут для домашних масок?
Названы районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
Законопроект о повышении МРОТ внесут в Госдуму до 1 октября
Монилиоз: как распознать и победить опасное грибковое заболевание плодовых деревьев
Рагу с куриным филе и баклажанами: сочетание овощей может меняться в зависимости от наличия
Редчайшие представители кошачьих: описание 4 самых дорогих пород и их особенностей
Осенние ароматы: как выбрать идеальный парфюм для холодного времени года?
Надолго оставляете машину в паркинге? Узнайте о возможных рисках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.