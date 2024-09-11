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Маслов сообщил, что более 200 российских банков всё ещё подключены к SWIFT

Более 200 российских банков до сих пор подключены к SWIFT
1:05
Экономика

По словам сопредседателя комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексея Маслова, в России до сих пор более 200 банков подключены к системе SWIFT, сообщает РИА Новости.

Более 200 российских банков до сих пор подключены к SWIFT
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Однако, по его мнению, система международных платежей сейчас фрагментирована. Маслов отметил, что существуют различные варианты расчетов, такие как бартер и неттинг, которые начали использоваться в условиях фрагментации. Он отметил, что международные расчеты состоят из множества элементов, и в будущем будет много разных инструментов и подходов, требующих хорошего ориентирования.

SWIFT ранее была основной системой для банковских операций, но с 2014 года, после угроз отключения России от SWIFT, стали развиваться альтернативные системы. В России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS), а в Индии также разработали свою систему для переводов.

Уточнения

Договор мены (бартерный обмен, ба́ртер, мена) — вид гражданско-правового договора, при котором одна сторона берёт на себя обязательство передать другой стороне некоторое имущество против обязательства другой стороны передать первой имущество аналогичной стоимости (по оценке сторон договора).
 

SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Сама система не является платёжной — она не выполняет функций расчёта и взаимного клиринга между участниками.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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