Минпромторг России внес изменения в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, где не применяются требования о защите интеллектуальных прав, сообщает Интерфакс.
Изменения подразумевают добавление новых позиций, таких как бренды Kia и Hyundai, чтобы обеспечить рынок запчастями для автомобилей, широко используемых в России. Переходный период для этих изменений составляет шесть месяцев, что даст бизнесу время для реализации имеющихся товаров и выполнения контрактов.
Также из списка были исключены некоторые бренды легкой промышленности.
Механизм параллельного импорта, действующий более двух лет, доказал свою эффективность, но сейчас начинается его постепенное сокращение. В новый список включены в основном бренды люксового и премиум-сегмента, такие как Balmain, Prada и Giorgio Armani, а также массовые бренды, например Bershka и H&M.
При этом в России растет популярность отечественных брендов одежды и обуви, что способствует развитию легкой промышленности, насчитывающей более 3000 развивающихся брендов.
Лёгкая промышленность — совокупность отраслей промышленности, производящих главным образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального продукта и играет значительную роль в экономике страны.
Бренд или иногда брэнд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.
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