Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг внёс изменения в правила параллельного импорта

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минпромторг России внес изменения в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, где не применяются требования о защите интеллектуальных прав, сообщает Интерфакс.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Изменения подразумевают добавление новых позиций, таких как бренды Kia и Hyundai, чтобы обеспечить рынок запчастями для автомобилей, широко используемых в России. Переходный период для этих изменений составляет шесть месяцев, что даст бизнесу время для реализации имеющихся товаров и выполнения контрактов.

Также из списка были исключены некоторые бренды легкой промышленности.

Механизм параллельного импорта, действующий более двух лет, доказал свою эффективность, но сейчас начинается его постепенное сокращение. В новый список включены в основном бренды люксового и премиум-сегмента, такие как Balmain, Prada и Giorgio Armani, а также массовые бренды, например Bershka и H&M.

При этом в России растет популярность отечественных брендов одежды и обуви, что способствует развитию легкой промышленности, насчитывающей более 3000 развивающихся брендов.

Уточнения

Лёгкая промышленность — совокупность отраслей промышленности, производящих главным образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального продукта и играет значительную роль в экономике страны.





Бренд или иногда брэнд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.