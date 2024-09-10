Крах из-за одного клика: китайская фирма оказалась на грани банкротства из-за ошибки сотрудника

Ошибка сотрудника обошлась китайской фирме в $4,2 млн

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская компания рискует потерять $4,2 млн из-за ошибки своего сотрудника, сообщает Oddity Central.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Сотрудник небольшой фирмы, занимающейся онлайн-продажей бытовой техники, допустил ошибку, указав неверные цены на товары, что привело к массовой покупке продукции по заниженным ценам. Когда ошибка была обнаружена, убытки компании достигли $4,2 млн.

Компания выпустила заявление, в котором объяснила произошедшее техническим сбоем и призвала покупателей отменить заказы. Однако большинство клиентов не откликнулись на этот призыв.

"Мы смиренно просим вас понять наши трудности и согласиться сделать возврат. Мы вернем вам деньги так быстро, как только сможем", — говорится в сообщении.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



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