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Крах из-за одного клика: китайская фирма оказалась на грани банкротства из-за ошибки сотрудника

Ошибка сотрудника обошлась китайской фирме в $4,2 млн
0:50
Экономика

Китайская компания рискует потерять $4,2 млн из-за ошибки своего сотрудника, сообщает Oddity Central.

Ошибка сотрудника обошлась китайской фирме в ,2 млн
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Сотрудник небольшой фирмы, занимающейся онлайн-продажей бытовой техники, допустил ошибку, указав неверные цены на товары, что привело к массовой покупке продукции по заниженным ценам. Когда ошибка была обнаружена, убытки компании достигли $4,2 млн.

Компания выпустила заявление, в котором объяснила произошедшее техническим сбоем и призвала покупателей отменить заказы. Однако большинство клиентов не откликнулись на этот призыв.

"Мы смиренно просим вас понять наши трудности и согласиться сделать возврат. Мы вернем вам деньги так быстро, как только сможем", — говорится в сообщении.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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