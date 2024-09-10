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Конец эпохи: Европа готовится к остановке транзита российского газа через Украину

Европа ожидает прекращения транзита газа через Украину
0:50
Экономика

Европа готовится к возможной остановке транзита российского газа через Украину к концу года, сообщает Bloomberg.

Европа ожидает прекращения транзита газа через Украину
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Согласно публикации, соглашение между Москвой и Киевом о транспортировке газа в Европу, вероятно, не будет продлено после его окончания в декабре. Это может привести к прекращению поставок, которые продолжались с начала конфликта более двух лет.

Профессор международных отношений Университета Сетон-Холл Маргарита Бальмаседа заявила, что завершение транзита через Украину станет "концом эпохи", который постепенно назревал.

Для Украины это может означать потерю до $800 млн в год, согласно оценкам аналитика ExPro Consulting Михаила Свищо, что уже на треть меньше предыдущих доходов от транзита.

Уточнения

Газовые конфликты между Россией и Украиной — конфликты, связанные с поставками российского природного газа на Украину и транспортировкой российского природного газа в Европу через территорию Украины.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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